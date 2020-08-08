Мероприятия ГТО прошли в День физкультурника во многих городах России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Праздничные мероприятия комплекса "Готов к труду и обороне" состоялись в День физкультурника, 8 августа, во многих субъектах России.

В Казани действие проходило в парке Горького с соблюдением всех эпидемиологических норм. "Сегодня наградили победителей "Олимпиады ГТО", которая была посвящена 100-летию ТатАССР. Данный проект стартовал 26 апреля и продолжался по сегодняшний день, всего было четыре потока. Затем перешли на открытую площадку вне стадиона, где любой желающий мог прийти и выполнить нормы ГТО. После чего нас пригласили в жилой комплекс "Весна", где также была организована площадка ГТО", - рассказал куратор ВФСК ГТО в Казани Артур Сабитов.

"В тестовом режиме у нас участвовало порядка 573 человек. Площадка работала с 10 часов, в основном приходили дети с родителями, которые прогуливались в парке. Мы рассказывали им, где они могут выполнить официальные нормативы и что для этого нужно. Гости площадки могли попробовать свои силы в выполнении следующих упражнений - прыжок в длину, подтягивание на высокой перекладине, пресс, наклон туловища и отжимание", - добавил он.

В Тамбове мероприятия прошли на лыжном стадионе. "Порядка 50 человек выполнили нормативы ГТО: наклон, прыжок в длину с места, поднимание туловища. В основном были представители четвертой и пятой ступеней, но был и самый маленький участник шести лет, а также самая возрастная участница 38 лет. День физкультурника включал в себя много активностей: пляжные футбол и волейбол, легкоатлетические эстафеты, "Оранжевый мяч" по баскетболу, соревнования по подтягиванию на перекладине. Участвовали только те, кто предоставил справку, что они здоровы - учащиеся спортшкол, спортсмены и просто физкультурники", - поведала начальник отдела реализации ГТО регионального центра спортивной подготовки Юлия Проскурякова.

В Чеченской Республике организаторы провели девять мероприятий по выполнению норматив ГТО. "Сегодня у нас в республике во всех спортивных учреждениях проходили мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Выполнению нормативов ГТО было посвящено девять из них, они проходили по всей Чеченской республике, непосредственно в Грозном состоялись два. Из-за строгих рекомендаций Роспотребнадзора республиканские мероприятия не получились особо массовыми, но около 350 человек все-таки сумели принять в них участие. Речь идет о детях, родившихся в период с 2005 по 2010 годы, а также учителях физкультуры общеобразовательных учреждений города Грозного", - сказал начальник отдела тестирования ГТО республиканского центра тестирования Саид Магомадов.

"У нас одновременно праздновались День физкультурника и Всероссийский олимпийский день. Основная часть празднований проходила на республиканском стадионе "Спартак", баскетбольный турнир "Оранжевый мяч" проходил на площадках института физкультуры. В соревнованиях принимали участие около 200 человек", - отметила руководитель центра тестирования ГТО Республики Карелия Ольга Королева.

"Также у нас состоялись соревнования "Спортивная семья", турнир по бадминтону и традиционный фестиваль "Лето с ГТО". Участники фестиваля могли пройти шесть испытаний (обязательных и по выбору). Из-за сложной эпидемиологической обстановки было принято решение, что в мероприятиях ГТО принимали участники старше 16 лет (пятая ступень и старше). Всего около 50 человек сегодня сдавали нормативы ГТО", - добавила Королева.