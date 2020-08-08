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Лига чемпионов

"Линфилд" и "Дрита" сыграют в финале предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21

Финал пройдет 11 августа

ТАСС, 8 августа. Североирландский футбольный клуб "Линфилд" и "Дрита" из Косова вышли в финал предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В субботу двумя полуфинальными матчами предварительного раунда квалификации стартовал новый сезон Лиги чемпионов. "Линфилд" одержал победу над клубом "Тре Фиори" из Сан-Марино со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Бастьен Хери (71-я минута) и Кристи Манзинга (83), на 86-й минуте с поля был удален полузащитник "Тре Фиори" Джакомо Пракуччи.

"Дрита" в своем матче оказалась сильнее андоррского "Интера" - 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Джевдет Шабани (21) и Хамди Намани (45). У проигравших отличился Эмили Гарсия (29).

Финал предварительного раунда пройдет 11 августа. Победитель получит путевку в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, а остальные команды сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

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