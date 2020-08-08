В Химках - как дома. ЦСКА в матче открытия нового сезона РПЛ одержал победу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сезон-2020/21 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) стартовал в субботу матчами "Химки" - ЦСКА и "Тамбов" - "Ростов". Перерыв между новым чемпионатом и предыдущим, который на три месяца прерывался из-за пандемии коронавируса, составил 17 дней. В матче открытия 29-го розыгрыша чемпионата России ЦСКА в гостях обыграл "Химки". Автором первого гола в этом сезоне стал полузащитник армейцев Константин Кучаев, для которого этот мяч стал вторым за основной состав и первым в чемпионатах России (в сентябре 2017 года он отличился в проигранном со счетом 1:4 матче группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед"). Окончательный счет во встрече установил хавбек Алан Дзагоев, для которого этот гол стал первым за почти 2,5 года (в последний раз он забил в марте 2018-го в ворота "Урала"). На 54-й минуте игры он получил травму, что называется, на ровном месте и был заменен.

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции заявил о том, что точная информация о состоянии здоровья 30-летнего Дзагоева станет известна 9 августа. "Надеюсь, ничего страшного нет, но зная его, можно всего ожидать (за профессиональную карьеру полузащитник из-за травм пропустил два года три месяца и три дня, во время которых не смог принять участие в 109 матчах - прим. ТАСС). Может быть, завтра что-то появится, но с его слов - ничего страшного нет", - сказал белорусский специалист. Матч с "Химками" стал первым с августа 2018 года, в котором за ЦСКА не сыграл хорватский полузащитник Никола Влашич. До этого он выходил на поле в 69 матчах команды во всех турнирах подряд, забив 21 мяч и сделав 14 голевых передач. Главный тренер красно-синих отметил, что Влашич, так же как и защитник Хёрдур Магнуссон, может восстановиться к игре второго тура РПЛ против "Тамбова", которая состоится 15 августа. Примечательно, что в субботу болельщики армейцев признали хорватского хавбека лучшим игроком команды в сезоне-2019/20. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в сезоне-2020/21 в чемпионате России продолжает действовать ограничение по количеству зрителей на трибунах. На "Арену-Химки" было допущено 30% болельщиков от возможного максимума (5 591 человек от 18 636 зрителей - прим. ТАСС). Квота не была использована полностью - с трибун за игрой наблюдали 4 948 зрителей. При этом, несмотря на статус хозяев поля, у "Химок" не было преимущества в фанатской поддержке - болельщиков подмосковного и столичного клубов было как минимум поровну. Для "Химок" эта игра стала первой в премьер-лиге с 2009 года, когда команда заняла последнее место в чемпионате России и отправилась дивизионом ниже. Что касается ЦСКА, то для него субботняя игра была примечательна тем, что в ней впервые с 1999 года в стартовом составе на поле не оказалось ни одного легионера. Армейцы начали новый сезон с победы на стадионе, который был для них домашним с 2010 по 2016 год. Здесь они завоевали три трофея - Кубок России (2008/09) и два золота чемпионата России (2012/13, 2013/14).

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Проблемы болельщиков и дебют новичка ЦСКА Часть зрителей, которая не смогла добраться до стадиона заблаговременно, столкнулась с проблемой - не все из них, несмотря на предупреждение "Химок", распечатали электронные билеты. Из-за того что распечатать их было необходимо, образовались дополнительные очереди и некоторые зрители не успели к началу игры. Стоит отметить, что болельщики на всех трибунах игнорировали правила соблюдения социальной дистанции, несмотря на напоминания о них со стороны диктора стадиона. Как сообщил ТАСС после матча руководитель пресс-службы "Химок" Иван Тугарин, клуб рассчитывает решить проблемы с очередями к матчу четвертого тура РПЛ против грозненского "Ахмата", который состоится 22 августа. "Футбольный клуб "Химки" за несколько дней до матча начал сотрудничество с новым билетным оператором. Из-за коротких сроков реализации билетной программы могут возникать внештатные ситуации. <…> Мы понимаем, что не всегда есть возможность это сделать, и приносим свои извинения за доставленные неудобства", - отметил он. В матче против "Химок" за ЦСКА дебютировал аргентинский нападающий Адольфо Гайч. 21-летний форвард вышел на поле на 84-й минуте и в самой концовке встречи имел шанс довести счет до крупного - после его удара мяч попал в перекладину ворот подмосковной команды. "Такого нападающего у нас не было, - сказал Гончаренко, оценивая дебют Гайча. - Он хорошо работает спиной к воротам, достаточно быстро действует на пространстве, агрессивно действует в штрафной при завершении. Если мы его покупаем за большие деньги (профильный портал Transfermarkt оценивает переход игрока из аргентинского "Сан-Лоренцо" в €8,5 млн - прим. ТАСС), то все качества, которые у него есть, нам подходят".

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Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько, который в межсезонье сменил на этом посту Сергея Юрана, признал, что план его команды на игру не был реализован. "К сожалению, многое не получилось из того, что планировали, - отметил он. - Мы понимаем, что соперник высокого класса, и мы не смогли ответить быстрыми атаками на его давление. Мы пропустили быстрый гол, а гол в раздевалку совсем испортил наши планы. Могли за счет хорошего функционального состояния давить, что и показала концовка игры". Министр спорта Московской области Роман Терюшков остался доволен тем, как "Химки" играли после перерыва. "Во втором тайме, как мне кажется, наша команда смотрелись неплохо, - сказал он ТАСС. - Понятно, что играли против ЦСКА, который всегда рассчитывает на чемпионство, но, думаю, дадим бой "Сочи" и "Тамбову". "Ростов" впервые обыграл "Тамбов" Во втором матче дня, который прошел в Саранске, "Ростов" обыграл "Тамбов" со счетом 1:0, автором единственного гола стал полузащитник гостей Павел Мамаев. Для него этот мяч стал 50-м в карьере. Номинальные хозяева встречи вернулись в столицу Мордовии, где принимали соперников в первой части сезона-2019/20. Их собственный стадион больше года находится на реконструкции, работы планируется завершить до конца 2020 года. За "Тамбов" дебютировал двукратный чемпион России, 39-летний вратарь Сергей Рыжиков - ему в первой же игре была доверена капитанская повязка. Также за тамбовчан впервые сыграли нападающие Александр Карапетян, Кирилл Панченко и Виталий Балашов, которые присоединились к команде в летнее межсезонье. В составе "Ростова" дебютировал японский полузащитник Кэнто Хасимото.

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Для "Ростова" эта победа над "Тамбовом" стала первой в истории. В прошлом сезоне дончане дважды уступили проводившим первый сезон в РПЛ тамбовчанам со счетом 1:2. Несмотря на победу над непростым соперником, главный тренер Валерий Карпин остался недоволен игрой команды в атаке. "У наших ворот не было большого количества моментов, поэтому в обороне нормально сыграли, в атаке надо прибавлять, - сказал он на послематчевой пресс-конференции. - В целом хочу поздравить ребят, большое количество времени не выигрывали, первая игра - был мандраж предсезонный. В атаке не хватило правильных действий против массированной обороны, много моментов против "Тамбова" особо ни у кого нет, стандарты надо было лучше использовать, и моменты можно было создавать, если бы правильно располагались на поле". Наставник "Тамбова" Сергей Первушин, в свою очередь, заявил, что соперник не наиграл на победу. "В первую очередь не получилось забить, соперник забил на один больше и победил, - сказал он в эфире канала "Матч Премьер". - Не скажу, что заслуженно, это была ничейная игра, но нам не везет. Мы пока в стадии становления, ребята еще не притерлись, но в целом этот поединок можно занести себе в копилку - благодаря таким играм мы будем расти как команда". Программа первого тура РПЛ продолжится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры "Уфа" - "Краснодар" (начало - 17:00 мск), "Арсенал" - "Ахмат" (19:00) и "Спартак" - "Сочи" (20:00).