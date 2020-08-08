"Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

В составе победителей забитыми мячами отметились Клеман Лангле (10-я минута), Лионель Месси (23) и Луис Суарес (45+1, с пенальти). У проигравших отличился Лоренцо Инсинье (45+5, с пенальти).

Лангле забил свой второй гол в Лиге чемпионов, первый свой мяч в турнире он забил московскому "Спартаку" (сезон-2017/18), выступая за "Севилью". Кроме того, мяч Лангле стал 600-м голом "Барселоны" в основной стадии Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. "Наполи" стал 35-й командой, в матче с которой сумел отличиться Месси в Лиге чемпионов, что на два клуба больше, чем у ближайшего преследователя аргентинца по этому показателю - Криштиану Роналду. Инсинье стал первым итальянцем в истории Лиги чемпионов, который забил гол на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в ворота "Реала" и на стадионе "Камп Ноу" в ворота "Барселоны". 20-летний полузащитник "Барселоны" Мончу Рамон дебютировал в основном составе команды, выйдя на замену на 84-й минуте.

"Наполи" потерпел свое первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Предыдущее поражение команды в турнире датировано 11 декабря 2018 года, команда тогда на групповом этапе уступила английскому "Ливерпулю" со счетом 0:1. "Барселона" не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне Лиги чемпионов, свое последнее поражение команда также потерпела от "Ливерпуля" - 7 мая 2019 года испанцы уступили со счетом 0:4 в ответном матче 1/2 финала и не смогли пробиться в финал.

Первый матч команд завершился вничью - 1:1. В четвертьфинале "Барселона" сыграет с германской "Баварией", которая в параллельном матче оказалась сильнее английского "Челси" - 4:1 (первый матч - 3:0).

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. В пятницу состоялись первые матчи после паузы. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния. Четвертьфиналы пройдут 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, финал состоится 23 августа. Матчи плей-офф проходят без зрителей.