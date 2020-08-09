Матч "Спартак" - "Сочи" и еще две игры продолжат программу первого тура РПЛ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Программа первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21 продолжится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры "Уфа" - "Краснодар" (начало - 17:00 мск), "Арсенал" - "Ахмат" (19:00) и "Спартак" - "Сочи" (20:00).
Центральной встречей по вывеске, несмотря на места команд в прошлом сезоне, станет игра "Спартак" - "Сочи". Красно-белые, занявшие в чемпионате-2019/20 седьмую строчку, примут сочинцев, которые стали 12-ми. Вопрос, интересующий болельщиков, заключается в том, сыграет ли за спартаковцев нападающий Александр Кокорин, который вторую половину прошлого сезона провел в клубе из Краснодарского края на правах аренды и забил семь мячей в 10 играх. В московский клуб 29-летний форвард перешел в качестве свободного агента, поскольку его контракт с петербургским "Зенитом" подошел к концу.
Также в этот день за "Спартак" может дебютировать полузащитник из Узбекистана Остон Урунов, который в прошлом сезоне выступал за "Уфу". "Сочи", в свою очередь, летом арендовал защитников Эммануэля Мамману и Сергея Терехова из "Зенита" и "Оренбурга" соответственно, а также нападающего "Спартака" Александра Руденко. При этом команду из Краснодарского края покинули уже названный Кокорин, полузащитник Андрей Мостовой (после истечения срока аренды вернулся в "Зенит") и нападающий Александр Карапетян (срок его контракта с клубом подошел к концу).
Предстоящий матч станет третьим в истории встреч "Спартака" и "Сочи". В прошлом году команды также играли в первом туре - тогда красно-белые в Москве одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу защитника Самуэля Жиго. Тот мяч тогдашний глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров признал неверно засчитанным. Во втором круге "Сочи" на своем поле взял верх (1:0) благодаря автоголу спартаковского защитника Павла Маслова.
Дебют двух главных тренеров в Туле
Матч между "Арсеналом" и "Ахматом" станет дебютным для главных тренеров команд Сергея Подпалого и Андрея Талалаева. Первый в концовке прошлого сезона начал работать с командой из Тулы после того, как пост главного тренера покинул Игорь Черевченко. При специалисте, который до этого работал в фарм-клубе "Арсенала" новомосковском "Химике-Арсенале", команда в пяти заключительных турах одержала три победы, а также по разу сыграла вничью и потерпела поражение. Благодаря этим результатам туляки поднялись с 11-го на восьмое место.
"Ахмат" после завершения сезона-2019/20 не стал продлевать контракт с главным тренером Игорем Шалимовым. Под его руководством команда из Грозного заняла 13-е место, сохранив место в премьер-лиге благодаря дополнительным показателям в играх с "Тамбовом" и "Крыльями Советов", которые расположились на 14-й и 15-й строчках - первый из клубов остался в РПЛ, а второй вылетел в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В конце июля руководство "Ахмата" объявило о назначении Талалаева. Перед специалистом, который в концовке прошлого сезона работал с "Крыльями Советов", поставлена задача улучшить результаты и занимать более высокие места в чемпионате России.
В межсезонье "Арсенал" не подписал ни одного нового игрока - клуб заключил полноценное соглашение с полузащитником Даниилом Лесовым, права на которого принадлежали "Зениту"; также из аренды в "Роторе" и румынском "Волунтари" вернулись защитник Александр Довбня и нападающий Александру Тудорие. При этом из тульского клуба на правах свободных агентов ушли вратарь Юрий Лодыгин, защитники Виктор Альварес и Бакари Коне, а также полузащитник Кантемир Берхамов; атакующий полузащитник Александр Ломовицкий вернулся из аренды в "Спартак". "Ахмат" летом пополнил вратарь Гиорги Шелия, который в прошлом сезоне играл за "Тамбов", а защитник сербского клуба "Чукарички" Мирослав Богосавац подписал полноценный контракт с клубом, как и игрок обороны "Уфы" Александр Пуцко. Из команды по истечении контрактов ушли полузащитники Денис Глушаков и Роланд Гиголаев, защитник Магомед Мусалов и вратарь Евгений Городов.
Предстоящий матч станет 14-м в истории встреч между "Арсеналом" и "Ахматом". Статистика игр на данный момент равна - обе команды одержали по пять побед, еще три встречи завершились вничью. В прошлом сезоне встреча в столице Чечни завершилась вничью (1:1), а в Туле грозненцы одержали победу со счетом 3:1.
"Уфа" и "Краснодар" во второй раз подряд сыграют на старте сезона в столице Башкортостана - в июле 2019-го уфимцы вели после первого тайма со счетом 2:0, но в итоге потерпели поражение - 2:3. Единственным новичком хозяев поля в это межсезонье стал полузащитник Артем Голубев, который является воспитанником краснодарского клуба. При этом команду покинули сразу восемь игроков, среди которых выделяются переходы Урунова и Даниила Фомина в московские "Спартак" и "Динамо" соответственно. "Краснодар" летом подписал контракты с двумя свободными агентами - вратарем Евгением Городовым и защитником Игорем Смольниковым. Клуб помимо Голубева по соглашению сторон покинули защитник Йон Гудни Фьолусон и полузащитник Мануэл Фернандеш.
Воскресный матч станет 13-м в истории встреч "Уфы" и "Краснодара". Клуб из столицы Башкортостана одержал две победы, четырежды сыграв вничью и потерпев шесть поражений. В прошлом сезоне уфимцы уступили этому сопернику дважды, проиграв и в матче на выезде - 0:2.