Матч "Спартак" - "Сочи" и еще две игры продолжат программу первого тура РПЛ

Центральной встречей по вывеске, несмотря на места команд в прошлом сезоне, станет игра "Спартак" - "Сочи". Красно-белые, занявшие в чемпионате-2019/20 седьмую строчку, примут сочинцев, которые стали 12-ми. Вопрос, интересующий болельщиков, заключается в том, сыграет ли за спартаковцев нападающий Александр Кокорин, который вторую половину прошлого сезона провел в клубе из Краснодарского края на правах аренды и забил семь мячей в 10 играх. В московский клуб 29-летний форвард перешел в качестве свободного агента, поскольку его контракт с петербургским "Зенитом" подошел к концу.

Также в этот день за "Спартак" может дебютировать полузащитник из Узбекистана Остон Урунов, который в прошлом сезоне выступал за "Уфу". "Сочи", в свою очередь, летом арендовал защитников Эммануэля Мамману и Сергея Терехова из "Зенита" и "Оренбурга" соответственно, а также нападающего "Спартака" Александра Руденко. При этом команду из Краснодарского края покинули уже названный Кокорин, полузащитник Андрей Мостовой (после истечения срока аренды вернулся в "Зенит") и нападающий Александр Карапетян (срок его контракта с клубом подошел к концу).

Предстоящий матч станет третьим в истории встреч "Спартака" и "Сочи". В прошлом году команды также играли в первом туре - тогда красно-белые в Москве одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу защитника Самуэля Жиго. Тот мяч тогдашний глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров признал неверно засчитанным. Во втором круге "Сочи" на своем поле взял верх (1:0) благодаря автоголу спартаковского защитника Павла Маслова.

Дебют двух главных тренеров в Туле

Матч между "Арсеналом" и "Ахматом" станет дебютным для главных тренеров команд Сергея Подпалого и Андрея Талалаева. Первый в концовке прошлого сезона начал работать с командой из Тулы после того, как пост главного тренера покинул Игорь Черевченко. При специалисте, который до этого работал в фарм-клубе "Арсенала" новомосковском "Химике-Арсенале", команда в пяти заключительных турах одержала три победы, а также по разу сыграла вничью и потерпела поражение. Благодаря этим результатам туляки поднялись с 11-го на восьмое место.

"Ахмат" после завершения сезона-2019/20 не стал продлевать контракт с главным тренером Игорем Шалимовым. Под его руководством команда из Грозного заняла 13-е место, сохранив место в премьер-лиге благодаря дополнительным показателям в играх с "Тамбовом" и "Крыльями Советов", которые расположились на 14-й и 15-й строчках - первый из клубов остался в РПЛ, а второй вылетел в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В конце июля руководство "Ахмата" объявило о назначении Талалаева. Перед специалистом, который в концовке прошлого сезона работал с "Крыльями Советов", поставлена задача улучшить результаты и занимать более высокие места в чемпионате России.