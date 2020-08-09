Новый сезон в первенстве ПФЛ стартует в воскресенье

В 29-м по счету сезоне примут участие 64 клуба (в предыдущем чемпионате - 62). Нынешний турнир пройдет по измененной структуре соревнований. Команды разбиты на четыре группы, географические названия которых заменены на порядковые номера. Зона "Восток" была расформирована еще решением совета ПФЛ в декабре прошлого года, а пять оставшихся в ней клубов согласно транспортной логистике добавлены в группы 2, 3 и 4. Таким образом, из ПФЛ в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги по итогам сезона поднимутся четыре победителя, а не пять, как раньше.

Участие иностранцев в первенстве ПФЛ не разрешается. Однако, с нынешнего сезона футболисты из Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии по новому положению как представители стран Евразийского экономического союза не будут считаться легионерами.

Прошлый сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Путевки в ФНЛ получили возглавлявшие на тот момент турнирные таблицы в своих зонах московский "Велес" (Запад), брянское "Динамо" (Центр), астраханский "Волгарь" (Юг), тольяттинский "Акрон" (Урал-Поволжье), омский "Иртыш" (Восток). Повышение в классе получила также владикавказкая "Алания" (2-е место в зоне "Юг"), занявшая место саранской "Мордовии", которая не прошла лицензирование и была лишена профессионального статуса. На свободную вакансию также претендовали подмосковный "Олимп-Долгопрудный" и "Камаз" из Набережных Челнов. Предпочтение было отдано клубу из Северной Осетии.

Коронавирус уже повлиял на жизнь ряда клубов перед предстоящим сезоном. "Красному" из Смоленской области было вынесено техническое поражение в 1/256 финала Бетсити - Кубка России за то, что футболисты команды не сдали тесты вовремя. В субботу стало известно об отмене двух матчей "Носты" с барнаульским "Динамо" (9 августа) и "Новосибирском" (12 августа). Решения были приняты местным Роспотребнадзором, поскольку у нескольких игроков клуба из Новотроицка нашли коронавирус.

Минус шесть, плюс 14

Лигу в нынешнем турнире пополнили сразу 14 новичков: "Волна" (Нижегородская область), "Знамя" (Ногинск), "Красный" (Смоленская обл.), "Динамо-2" (Москва), "Крылья Советов-2" (Самара), "Факел-М" (Воронеж), "Кубань-Холдинг"(Павловская), "Металлург-Видное", "Смоленск", "Тверь", "Форте" (Таганрог), "Оренбург-2", "Ессентуки" и "Туапсе". Добровольно понизился в ПФЛ из ФНЛ курский "Авангард". "Урожай" сменил название на вновь привычную для всех "Кубань". "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки) объединились в единый клуб.

По сравнению с прошлым сезоном не будет в ПФЛ шести клубов: "Арарат" (Москва) снялся после зимней паузы, не стало на профессиональном уровне красногорского "Зоркого", расформирован владикавказский "Спартак", "Уфа-2" пропустит сезон по экономическим причинам, "Псков-747" ставший в межсезонье ФК "Псков", решил заявиться в любительский, третий дивизион, а "Ротор-2" в связи выходом главной команды в премьер-лигу примет участие в молодежном первенстве.

Полной состав участников сезона-2020/21 выглядит так:

группа 1: "Анжи" (Махачкала), "Биолог-Новокубанск" (п. Прогресс), "Динамо Ставрополь", "Дружба" (Майкоп), "Ессентуки", "Интер" (Черкесск), "Краснодар-3", "Кубань" (Краснодар), "Кубань Холдинг" (Павловский р-н), "Легион-Динамо" (Махачкала), "Махачкала", "Машук-КМВ" (Пятигорск), СКА (Ростов-на-Дону), "Спартак" (Нальчик), "Туапсе", "Форте" (Таганрог), "Черноморец" (Новороссийск);

группа 2: "Динамо-2" (Москва), "Звезда" (Санкт-Петербург), "Зенит" (Иркутск), "Зенит-2" (Санкт-Петербург), "Знамя Труда" (Орехово-Зуево), "Коломна", "Ленинградец" (Ленинградская обл.), "Локомотив-Казанка" (Москва), "Луки-Энергия" (Великие Луки), "Муром", "Олимп-Долгопрудный", "Родина" (Москва), "Cмоленск", "Тверь", "Торпедо" (Владимир), "Чита";

группа 3: "Авангард" (Курск), "Знамя" (Ногинск), "Калуга", "Квант" (Обнинск), "Красный" (Смоленск), "Металлург" (Видное), "Металлург" (Липецк), "Рязань", "Салют" (Белгород), "Сатурн" (Раменское), "Сахалин" (Южно-Сахалинск), "Сокол" (Саратов), "Строгино" (Москва), "Факел-М" (Воронеж), "Химик-Арсенал" (Тула), "Химки-М";

группа 4: "Волга" (Ульяновск), "Волна" (Нижегородская обл.), "Динамо" (Барнаул), "Звезда" (Пермь), "Зенит" (Ижевск), "Камаз" (Набережные Челны), "Крылья Советов-2" (Самара), "Лада" (Димитровград), "Лада" (Тольятти), "Новосибирск", "Носта", "Оренбург-2", "Тюмень", "Урал-2" (Екатеринбург), "Челябинск".

Сезон-2020/21 в ПФЛ завершится 15 июня 2021 года.

Самедов, Павлюченко, Филимонов, Габулов…

Самым именитым на старте сезона является состав дебютанта ПФЛ "Знамени" из Ногинска. За команду заявлены бывшие игроки сборной России - защитники Александр Шешуков, Ренат Янбаев, полузащитник Александр Самедов и нападающий Роман Павлюченко.

Приличный тренерский штаб подобран в столичной "Родине", где работают Александр Филимонов, Максим Калиниченко, Денис Лактионов и Александр Павленко.