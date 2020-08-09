"Вегас" сыграет с "Чикаго" в 1/8 финала Кубка Стэнли, "Колорадо" - c "Аризоной"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (22-я минута, 44-я минута - буллит), Николя Руа (33) и Алекс Так (65). У проигравших отличились Натан Маккиннон (27), Йоонас Донской (35) и Джей Ти Комфер (59).

ТАСС, 9 августа. "Вегас" обыграл "Колорадо" в овертайме со счетом 4:3 в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

Защитник "Колорадо" Никита Задоров, а также нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Наместников не отметились результативными действиями.

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Западной конференции также участвуют "Сент-Луис" и "Даллас", которые еще не набрали очков и проведут свой матч 9 августа (начало - в 22:00 мск). "Вегас" набрал после трех матчей шесть очков и обеспечил себе первое место в турнире, его соперником по 1/4 финала Западной конференции станет "Чикаго", который победил "Эдмонтон" в серии предварительного раунда плей-офф и получил 12-й номер посева. "Колорадо" с пятью очками стал вторым в мини-турнире и сыграет в 1/4 финала Западной конференции с "Аризоной", обыгравшей "Нэшвилл" в серии квалификационного раунда плей-офф и получившей 11-й посев.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.