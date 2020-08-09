Российский боец Олейник проиграл Льюису нокаутом на турнире UFC

Поединок в тяжелом весе завершился победой 35-летнего американца техническим нокаутом во втором раунде.

Изначально предполагалось, что Олейник проведет этот бой в июне. Однако россиянин отказался и предложил перенести поединок на более поздний срок. Организация приняла решение, что бой возглавит турнир в Лас-Вегасе 9 августа.

В активе 43-летнего Олейника теперь 59 побед, 14 поражений и одна ничья. Он выступает в ММА с 1996 года. В послужном списке Льюиса 24 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

В еще одном поединке турнира российский боец Омари Ахмедов встречался с американцем Крисом Вайдманом. Бой в средней весовой категории завершился в пользу американца единогласным решением судей. В актива 36-летнего Вайдмана, который является бывшим чемпионом UFC, теперь 15 побед и пять поражений. На счету 32-летнего Ахмедова 20 побед, пять поражений и одна ничья.