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ММА

Шлеменко: Олейник заслуживает уважение за то, что продолжает драться

В ночь на воскресенье 43-летний россиянин проиграл нокаутом американцу Деррику Льюису
Александр Шлеменко Петр Ковалев/ТАСC
Описание
Александр Шлеменко
© Петр Ковалев/ТАСC

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник заслуживает уважения, так как продолжает драться, несмотря ни на что. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Александр Шлеменко.

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Ранее Олейник проиграл американцу Деррику Льюису техническим нокаутом во втором раунде на турнире в США.

"Думаю, габариты решили, - сказал Шлеменко. - С большими габаритами легче защищаться в партере против Алексея. Алексей не то что уникальный, я бы не сказал. Но мне очень нравится, что он не останавливается, что дерется и не сдается, не вешает перчатки на гвоздь".

В активе 43-летнего Олейника 59 побед, 14 поражений и одна ничья. Он выступает в ММА с 1996 года. В послужном списке Льюиса 24 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

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