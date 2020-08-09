Шлеменко: Олейник заслуживает уважение за то, что продолжает драться

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник заслуживает уважения, так как продолжает драться, несмотря ни на что. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Александр Шлеменко.

Ранее Олейник проиграл американцу Деррику Льюису техническим нокаутом во втором раунде на турнире в США.

"Думаю, габариты решили, - сказал Шлеменко. - С большими габаритами легче защищаться в партере против Алексея. Алексей не то что уникальный, я бы не сказал. Но мне очень нравится, что он не останавливается, что дерется и не сдается, не вешает перчатки на гвоздь".

В активе 43-летнего Олейника 59 побед, 14 поражений и одна ничья. Он выступает в ММА с 1996 года. В послужном списке Льюиса 24 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся.