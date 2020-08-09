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НБА

"Лейкерс" потерпели третье поражение подряд в НБА, проиграв "Индиане"

Встреча завершилась со счетом 116:111 в пользу команды из Индианаполиса
Баскетболисты "Индианы" Аарон Холидей и Ти Джей Уоррен Kim Klement/Pool Photo via AP
Описание
Баскетболисты "Индианы" Аарон Холидей и Ти Джей Уоррен
© Kim Klement/Pool Photo via AP

ТАСС, 9 августа. "Индиана" обыграла "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 116:111.

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Самым результативным игроком встречи стал форвард "Индианы" Ти Джей Уоррен, набравший 39 очков. Также на его счету пять подборов и одна передача. В составе "Лейкерс" 31 очко набрал Леброн Джеймс, сделавший также 8 подборов и семь передач. Центровой "Лейкерс" Дуайт Ховард оформил дабл-дабл - 10 очков и 12 подборов.

"Лейкерс", которые возглавляют таблицу Западной конференции с 51 победой в 69 матчах, потерпели третье поражение подряд. "Индиана" с 43 победами в 70 встречах идет пятой на Востоке.

Пятую победу подряд одержал "Финикс", обыгравший "Майами" со счетом 119:112. Результаты других матчей дня: "Портленд" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 117:122; "Денвер" - "Юта" - 134:132 (после второго овертайма); "Даллас" - "Мулуоки" - 136:132.

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из команд Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.

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