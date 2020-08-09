Боец Льюис заявил, что мог проиграть Олейнику после удушающего приема

ТАСС, 9 августа. Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис мог проиграть в поединке с россиянином Алексеем Олейником. Об этом Льюис заявил после боя.

В ночь на воскресенье Олейник проиграл Льюису техническим нокаутом во втором раунде на турнире в США.

"Он поймал меня на удушающий. Я почти не мог дышать. Поэтому был рад, что раунд закончился", - сказал Льюис.

В активе 43-летнего Олейника теперь 59 побед, 14 поражений и одна ничья. Он выступает в ММА с 1996 года. В послужном списке Льюиса 24 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся.