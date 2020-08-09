Василевский: "Тампа" готова к матчам первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 9 августа. Игроки "Тампы" находятся в хорошей форме и готовы к матчам первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

В ночь на воскресенье "Тампа" проиграла "Филадельфии" со счетом 1:4 в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф.

"Я считаю, что мы находимся в хорошей форме и готовы к первому раунду, - сказал Василевский. - Уверен, что поражение сегодня - это хорошо. Мы не хотим себя чувствовать так же комфортно, как в прошлом году. Без сомнений, в первом раунде мы будем играть с большой отдачей".

В четвертьфинале плей-офф Западной конференции "Тампа" сыграет с победителем пары "Торонто" - "Коламбус" (счет в серии до трех побед - 2-2), их матч пройдет в ночь на понедельник.