Олейник расстроен поражением от Льюиса на турнире UFC

ТАСС, 9 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник расстроен после поражения от американца Деррика Льюиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Об этом Олейник рассказал в Instagram.
Бой Олейника против Льюиса состоялся в ночь на воскресенье на турнире UFC Fight Night 174, россиянин проиграл нокаутом во втором раунде.
"Бой прошел, как прошел, вы видели. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был, но далеко не все сработало. Обещаю к следующему разу быть готовым и показать настоящую силу воли. Буду делать все, что могу", - сказал Олейник.
В активе 43-летнего Олейника теперь 59 побед, 14 поражений и одна ничья. Он выступает в смешанных единоборствах с 1996 года. В послужном списке 35-летнего Льюиса 24 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся.