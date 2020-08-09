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ММА

Олейник расстроен поражением от Льюиса на турнире UFC

Россиянин проиграл нокаутом во втором раунде

ТАСС, 9 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник расстроен после поражения от американца Деррика Льюиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Об этом Олейник рассказал в Instagram.

Бой Олейника против Льюиса состоялся в ночь на воскресенье на турнире UFC Fight Night 174, россиянин проиграл нокаутом во втором раунде.

"Бой прошел, как прошел, вы видели. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был, но далеко не все сработало. Обещаю к следующему разу быть готовым и показать настоящую силу воли. Буду делать все, что могу", - сказал Олейник.

В активе 43-летнего Олейника теперь 59 побед, 14 поражений и одна ничья. Он выступает в смешанных единоборствах с 1996 года. В послужном списке 35-летнего Льюиса 24 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

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