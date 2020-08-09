Нидерландец Вискал выиграл вторую гонку этапа "Формулы-3" в Великобритании

ТАСС, 9 августа. Нидерландский пилот команды MP Motorsport Бент Вискал стал победителем второй гонки пятого этапа серии "Формула-3", который завершился в Великобритании.

Второе место занял немецкий пилот Trident Лирим Цендели, третьим финишировал француз Тео Пуршер из ART.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, пересек финишную черту 15-м. На первом круге у россиянина произошел контакт с соперником, в результате которого на его машине было проколото колесо. Из-за этого Смоляр вынужден был отправиться на пит-стоп и оказался в конце пелотона.

Следующий этап "Формулы-3" пройдет в Испании с 14 по 16 августа.

В прошлом году чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.