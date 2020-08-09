Футбол во время пандемии. Стартовал чемпионат Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Новый сезон чемпионата Бразилии по футболу стартовал в субботу тремя матчами. Начало первенства было отложено на несколько месяцев в связи с пандемией коронавируса. В двух матчах фортуна улыбнулась гостям - "Атлетико" из Параны и "Интернасионал" из Риу-Гранди-ду-Сул обыграли "Форталезу" и "Коритибу" соответственно. Третий матч завершился домашней победой ФК "Спорт" из Ресифи над "Сеарой".

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В плотный график футбольного сезона 2020 года, претерпевший и без того серьезнейшие потрясения, снова были внесены коррективы. Из-за субботних ответных матчей финалов первенств двух штатов три игры первого тура национального чемпионата с участием "Баии" (выиграла турнир одноименного региона), "Коринтианса" и "Палмейраса" (очная встреча этих сан-паульских клубов принесла чемпионство второму из них после 12-летнего перерыва) перенесены на неопределенный срок. Но главное, что бразильским болельщикам вернули возможность наблюдать за игрой любимых команд, а тем - продемонстрировать свое мастерство. Заметное оживление ощущается в футбольном мире страны, вышедшем из незапланированной трехмесячной спячки: большая часть региональных чемпионатов и кубков ушла на паузу в середине марта. Первый после затяжного перерыва матч - финал Кубка Рио - состоялся только 18 июня. Хлеба и зрелищ

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Посетить эту игру до последнего момента собирался президент Бразилии Жаир Болсонару, который изначально протестовал против введения местными и региональными властями карантина как такового, и, как следствие, лишения соотечественников любимого зрелища. Еще в конце апреля, удалив из команды правительства первого министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту из-за разногласий в подходах к преодолению пандемии, глава государства заявил, что будь его воля - разрешил бы командам возобновить подготовку, а затем и сами турниры. "Министерство здравоохранения тоже за то, чтобы вышел документ соответствующего толка. Чтобы мы могли смотреть футбол по выходным", - скажет он еще через месяц, после очередных перестановок в руководстве ведомства, возглавить которое с тех пор доверено не медику, как Мандетта и его преемник Нелсон Тейш, а военному - генералу Эдуарду Пазуэлу. "Сами футболисты хотят этого", - тут же добавит бразильский лидер. По его мнению, возраст и физическая форма атлетов являются страховкой от летального исхода от COVID-19, шанс которого в случае с футболистами кажется ему "бесконечно малым". "А сейчас им нужно выживать, зачастую они зарабатывают не так много, как нам представляется. Большинству нужно содержать семьи, и они испытывают нужду" - говорил ранее Болсонару. Богатые тоже плачут Впрочем, среди нуждающихся оказались не только игроки, но и их работодатели. Один только "Фламенго", пожалуй, самая народная команда, к концу мая потерял свыше 20 тыс. участников официального фан-клуба. Сейчас в нем состоит чуть более 91 тыс. "торседорес" (от порт. torcedor - болельщик), каждый из которых в зависимости от выбранной программы участия платит ежемесячные членские взносы в размере от 55 до 300 реалов ($10-55).

В среднем, как пишет портал Globoesporte, клубы лишились 30% платежеспособных болельщиков. По оценкам британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, совокупные потери 20 ведущих клубов Бразильской конфедерации футбола (CBF) за время простоя составят не менее 2 млрд реалов (почти $368 млн). К моменту возобновления региональных турниров ситуация в бразильском футболе выглядела примерно так, как ее в свое время описал журналист-международник Игорь Фесуненко, работавший в Рио-де-Жанейро в 1960-х годах. "Одна неделя без игр воспринимается футбольными бухгалтерами с беспокойством, две недели - с ужасом, три недели простоя являются ЧП, после которого президент клуба в течение трех месяцев будет твердить на каждом углу о невосполнимых потерях, о катастрофическом финансовом положении команды", - писал он в своей книге "Пеле, Гарринча, футбол..." Свои прошения по этому поводу главе государства еще в мае подали президенты "Фламенго" и "Васко да Гамы", в которых в начале месяца были уволены свыше 100 рядовых сотрудников. На встрече с Болсонару функционеры говорили о готовности временно перебраться на столичный стадион "Мане Гарринча", поскольку тренировки команд в Рио-де-Жанейро на тот момент были запрещены действовавшими в мегаполисе санитарно-эпидемиологическими протоколами. Вскоре бразильский лидер ходатайствовал перед мэром Рио-де-Жанейро Марселу Кривеллой о послаблениях карантинных мер, что в итоге и произошло. Спорт вне политики?

Кроме того, Болсонару сделал футбольному сообществу еще один подарок: в так называемый закон Пеле, регулирующий спортивную деятельность, были внесены изменения, позволяющие хозяевам поля единолично распоряжаться правом организации телетрансляций. Поправки, внесенные исполнительным указом главы государства (что само по себе вызвало немало удивления среди юристов, поскольку такого рода документы должны касаться вопросов, требующих незамедлительного реагирования), были также неоднозначно встречены некоторыми клубами. Президент одного из грандов Рио-де-Жанейро, ФК "Флуминенсе", Марио Биттенкур, посетовал на то, что эта инициатива предварительно не получила широкого обсуждения в профессиональном сообществе, и выразил опасения, что это может привести к ухудшению положения не столь именитых и обеспеченных соперников. Многие эксперты усмотрели в этом действии главы государства попытку сыграть на стороне клубов против жестко критикующего Болсонару медиахолдинга Globo, у которого имеются соответствующие лицензионные соглашения на трансляцию футбольных матчей. Плотный график, тесты на коронавирус, пустые трибуны Перекроенный в связи с пандемией коронавируса новый футбольный календарь на 2020 год захватит начало 2021-го. Если раньше итоги национального первенства подводились в декабре, то теперь финальные матчи оказались сдвинуты на конец февраля. Кроме того, Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) с 15 сентября возобновляет матчи Кубка Либертадорес, за право обладания которым поспорят 32 клуба, семь из которых представляют Бразилию. А 24 октября на газоны вернутся 44 команды - участницы второго по значимости клубного турнира континента - Южноамериканского кубка, в котором представлены еще шесть бразильских клубов.

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Глядя на совмещение графиков этих состязаний и предвкушая насыщенную футбольную жизнь второго полугодия 2020 года, невольно понимаешь, что имел ввиду глава CONMEBOL Алехандро Толедо, выступая в начале июля на саммите Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) с речью о важности футбола для континента. "Наши народы сделали значительные усилия, пошли на большие жертвы, находясь на строгом карантине. Футбол может стать бальзамом, который понадобится нашим странам в ближайшее время, чтобы восстановиться после столь тяжелого удара", - отметил функционер. А оправляться есть от чего: согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, в странах, представленных в CONMEBOL, зарегистрированы свыше 4,68 млн случаев заражения коронавирусом. Из них более 3,41 млн человек вылечились и более 148 тыс. умерли в результате инфекции. Чтобы избежать еще большего распространения коронавируса, местными, национальными и южноамериканскими футбольными властями разработаны и внедрены жесткие санитарно-эпидемиологические протоколы безопасного возобновления футбольных матчей. Среди прочего, они предполагают, что за 72 часа перед игрой все 23 заявленных на матч футболиста от каждой из команд, оба тренерских штаба и все четверо судей должны сдать ПЦР-тест на коронавирус. Фактически, проверку на инфекцию клубы будут проходить по меньшей мере дважды в неделю. От контакта с болельщиками футболистов также продолжат ограждать. Даже в Рио-де-Жанейро, мэр которого первым анонсировал постепенное снятие с середины июля запрета на посещение публикой игр, о возвращении на трибуны "торсиды" с ее баннерами и барабанами пока не вспоминают. Добрый знак Сама возможность снова сопереживать успехам и неудачам своих кумиров стала предвестником возвращения в "старый добрый мир" для многих бразильцев, которые в апреле- июне были вынуждены довольствоваться просмотром по телевизору повторов победных матчей национальной сборной и лучшими играми с участием команд со всей страны. Теперь можно разделить этот фанатский адреналин с другими болельщиками, постепенно возвращающимися в многочисленные бары, разрешенные часы работы которых власти столь удобно продлили до окончания матчей.

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