Кириленко не собирается ввязываться в полемику с соперниками по выборам президента РФБ

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Действующий президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко стремится максимально помочь развитию вида спорта в стране и не собирается ввязываться в полемику с соперниками по предстоящим выборам. Об этом он рассказал ТАСС.

Федерация баскетбола Красноярского края 7 августа выдвинула тренера Эдуарда Сандлера на пост президента РФБ. Сандлер в течение шести последних сезонов возглавлял три клуба мужской Суперлиги (второго по силе российского дивизиона) - "Спартак-Приморье", "Восток-65" и "Сахалин", став с последним победителем в сезоне-2015/16. Другим кандидатом на данный момент является действующий глава РФБ Кириленко, которого выдвинули федерации Удмуртии и Москвы.

"Я не иду [на выборы] конкурировать с кем-то. И не хочу ввязываться в полемику ни с одним кандидатом, - сказал Кириленко. - Красноярская федерация выдвинула эту кандидатуру, и я должен уважать этот выбор. У меня есть стремление максимально помочь нашему баскетболу, и это то, что я хотел бы видеть у других".

Выборная конференция РФБ состоится 20 августа.