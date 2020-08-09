Призер ОИ-2014 Вылегжанин стал чемпионом России по лыжероллерам на дистанции 15 км

ТАСС, 9 августа. Трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи в лыжных гонках Максим Вылегжанин стал победителем гонки на 15 км классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Вылегжанин преодолел дистанцию за 30 минут 30,5 секунды. Вторым стал Андрей Краснов (+7,7 секунды), третьим - Алексей Двоскин (+13,1).

В женской гонке на 10 км победу одержала Анастасия Фалеева (22.19,2), второе место заняла Арина Былинко (+22,9), третье - Алена Баранова (+24,1).

Мужские и женские гонки преследования пройдут в понедельник. Чемпионат России по лыжероллерам завершится 14 августа.