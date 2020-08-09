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Летние олимпийские виды спорта

Тренер по плаванию Турецкий будет похоронен в швейцарском Лугано

Дата похорон пока неизвестна
Геннадий Турецкий AP Photo/Keystone, Patrick B. Kraemer
Описание
Геннадий Турецкий
© AP Photo/Keystone, Patrick B. Kraemer

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Прах российского тренера по плаванию Геннадия Турецкого будет захоронен в Швейцарии, в Лугано. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Федерации прыжков в воду России, олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская.

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"Урна с прахом будет захоронена в Лугано, в Швейцарии. Но точная дата похорон пока неизвестна", - рассказала Вайцеховская.

Турецкий скончался в Швейцарии 7 августа на 72-м году жизни, причиной смерти стал обширный инсульт. Под руководством Турецкого россиянин Александр Попов стал четырехкратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира. Также Турецкий воспитал четырехкратного олимпийского призера в составе сборных СССР и СНГ Геннадия Пригоду. В 1996 году Турецкий получил гражданство Австралии. Также он тренировал двукратного олимпийского чемпиона Майкла Клима и пятикратного чемпиона Игр Иэна Торпа.

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