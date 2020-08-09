Тренировочный сбор клуба КХЛ "Куньлунь" в Мытищах продлится до начала сезона

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренировочный сбор пекинского клуба "Куньлунь Ред Стар" в Мытищах продлится вплоть до старта сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям "Куньлуня" Дмитрий Тугарин.

"Куньлунь" в предстоящем сезоне домашние матчи будет проводить на "Арене-Мытищи" в Подмосковье. В сборе примут участие 35 игроков.

"Сбор продлится вплоть до начала сезона. Просмотровые контракты у игроков до 31 августа", - сказал Тугарин.

Сезон в КХЛ начнется 2 сентября. Первый матч "Куньлунь" проведет в гостях против магнитогорского "Металлурга" 4 сентября.