ФК "Зенит": успехи клуба стали поводом для Родченкова напомнить о себе

Ранее Родченков заявил британскому изданию The Daily Mail о том, что бывший глава медицинского штаба "Зенита" Сергей Пухов, работавший в петербургском клубе с 2006 по 2017 год, имел прямое отношение к допинговым нарушениям. По его словам, Пухов, около трех лет назад ушедший в отставку, был "любимым врачом" тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, многие воспитанники которого были отстранены от международных соревнований за употребление запрещенных препаратов. Также Родченков утверждает, что экс-врач "Зенита" был соратником бывшего главного тренера сборной России по легкой атлетике Валерия Куличенко, который якобы имел отношение к распространению допинга среди спортсменов.

"К заявлениям и прочим интерпретациям Родченкова относимся индифферентно, - сказал Макаренко. - В спортивной индустрии широко распространена практика использования биоактивных добавок в том числе через инъекции - при соблюдении всех требований и правил безопасности это абсолютно легальная и разрешенная мера, о чем четко прописано в медицинском регламенте. И у нас нет никаких сомнений в профессиональных компетенциях и честности Сергея Пухова".

В публикации The Daily Mail также приводятся воспоминания бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена из его книги, в которой нидерландский футболист писал о том, что в медицинском штабе клуба повсюду были иглы и шприцы, а также игроки с капельницами. Он также утверждал, что Пухов предлагал ему уколы и он соглашался, отмечая их позитивный эффект и невероятный заряд энергии. При этом он подчеркивал, что был уверен в том, что ничего незаконного не происходило. Риксен скончался в сентябре 2019 года от бокового амиотрофического склероза, который был диагностирован у него в 2013 году.

"Воспоминания Фернандо передают только его личные впечатления, проблем с допингом у Риксена и других игроков в "Зените" не было - наши футболисты сдали сотни проб в рамках европейских турниров и внутри страны, - подчеркнул пресс-секретарь петербургского клуба. - Мы знаем, что Фернандо не раз искренне рассказывал о своей жизни вне футбола, поэтому у него могли быть проблемы с другими запрещенными веществами, но для нас он был и навсегда останется хорошим человеком и большим профессионалом".

"Зенит" создал хороший инфоповод, взяв три кубка в сезоне (за 33 дня с 5 июля по 7 августа сине-бело-голубые выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России - прим. ТАСС), второй раз в своей истории. И сейчас волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену. Удобный повод, чтобы вынуть себя из пыльного шкафа. Поэтому неудивительно, что человек, называющий себя Родченковым, вдруг вспомнил о "Зените", - резюмировал Макаренко.