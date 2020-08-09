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ММА

Турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве 9 сентября

Хабиб Нурмагомедов будет почетным гостем турнира
Абдулманап Нурмагомедов Сергей Расулов/ТАСС
Описание
Абдулманап Нурмагомедов
© Сергей Расулов/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Турнир по смешанным единоборствам (ММА) в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове пройдет в Москве 9 сентября. Об этом ТАСС сообщил глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений после заражения коронавирусом.

"Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве 9 сентября. Проводить его будут две организации - Fight Nights и GFC. В главном бою вечера Даурен Ермеков будет драться с Владимиром Минеевым за два чемпионских пояса. Всего в программе значатся 14 поединков", - сказал Гаджиев, добавив, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет почетным гостем турнира.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо. Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

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