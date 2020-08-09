Пекинский "Куньлунь" начнет новый сезон КХЛ российскими игроками

ТАСС, 9 августа. Пекинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" начнет новый сезон составом из российских игроков. Об этом сообщил главный тренер команды Алексей Ковалев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Куньлунь" в воскресенье начал предсезонный сбор в Мытищах, где команда в предстоящем сезоне будет проводить домашние матчи. В сборе примут участие 35 игроков. Ранее глава лиги Алексей Морозов рассказал, что клуб имеет проблемы с получением виз в Россию для иностранных игроков.

"Вы можете подумать, что у нас есть два состава - ваш и иностранный, и когда приедут иностранные игроки - они вас заменят, - сказал Ковалев в обращении к команде. - Но это не тот случай. Для начала, у нас есть много свободных вариантов в составе команды, также любой игрок, кто себя проявит и зарекомендует, получит место в команде, поэтому все будет решаться прямо здесь, любой имеет шанс попасть в команду".

Также сообщается, что в качестве консультанта команде будет помогать бывший игрок Национальной хоккейной лиги, скаут "Чикаго" Андрей Николишин.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. Первый матч "Куньлунь" проведет в гостях против магнитогорского "Металлурга" 4 сентября.