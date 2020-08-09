Договор позволяет клубам играть в форме без нашивок с логотипом титульного спонсора РПЛ

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Соглашение с титульным партнером Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тинькофф банком" предусматривает отсутствие на форме игроков команд нашивок с эмблемой спонсора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что в чемпионате России сезона-2020/21 на форме "Спартака", "Динамо" и "Зенита" не будет размещено полноценное название турнира, поскольку клубы имеют контракты с другими банками.

"На момент подписания контракта лиги с "Тинькофф банком" у трех клубов были действующие контракты с партнерами из категории банковских и финансовых услуг. Договор с титульным партнером допускает некоторые исключения в таких случаях, частично они сохранились и в новом сезоне", - говорится в сообщении лиги.

Также РПЛ сообщила, что нет конфликта интересов в том, что ЦСКА подписал контракт с одним из банков. "Все исключения были оговорены на момент подписания контракта с титульным партнером, других исключений договор не предусматривает", - подчеркивается в сообщении.