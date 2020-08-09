СМИ: Месси избежал тяжелой травмы в матче Лиги чемпионов с "Наполи"

ТАСС, 9 августа. Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси избежал тяжелой травмы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

"Барселона" на своем поле обыграла итальянский клуб со счетом 3:1. В концовке первого тайма главный арбитр Джюнейт Чакыр назначил пенальти в ворота "Наполи", когда защитник неаполитанцев Калиду Кулибали вместо мяча ударил по голеностопу Месси. Аргентинец доиграл встречу, однако после "Барселона" сообщила о травме форварда.

По информации издания, игрок будет готов к четвертьфинальному матчу против германской "Баварии". Встреча состоится 14 августа, все оставшиеся игры главного европейского турнира примет Лиссабон. Турнир пройдет в формате "Финала восьми", все противостояния будут состоять из одного матча.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Аргентинец шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.