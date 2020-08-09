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Формула-1

Пилот "Ред Булл" Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия "Формулы-1". Квят занял 10-е место

Прошедший Гран-при стал 100-м в карьере россиянина
Макс Ферстаппен EPA-EFE/Bryn Lennon/ Pool
Описание
Макс Ферстаппен
© EPA-EFE/Bryn Lennon/ Pool

ТАСС, 9 августа. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при 70 летия. Соревнования прошли на автодроме "Сильверстоун" в Великобритании, где в мае 1950 года состоялась первая в истории гонка "Формулы-1".

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третье - его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят занял 10-е место. Прошедший Гран-при стал 100-м в карьере россиянина. Его партнер по команде француз Пьер Гасли финишировал 11-м.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Испании с 14 по 16 августа.

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