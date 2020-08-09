Российская теннисистка Касаткина снялась с турнира в Праге из-за травмы

ТАСС, 9 августа. Россиянка Дарья Касаткина снялась с теннисного турнира в Праге из-за ранее полученной травмы ноги. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Касаткина получила повреждение на турнире в итальянском Палермо. Россиянка вылетела в первом раунде, уступив итальянке Ясмин Паолини (7:5, 4:6, 4:6).

"К сожалению, из-за моей травмы ноги, полученной в Палермо, я была вынуждена отказаться от участия в турнире в Праге. Я восстановлюсь на 100% и приму участие в Открытом чемпионате США. Спасибо организаторам турнира в Праге, которые успешно его проводят. Кажется, что теннис возвращается", - написала Касаткина.

Касаткиной 23 года, она занимает 66-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в активе россиянки два титула под эгидой организации. На Открытом чемпионате США ее лучшим результатом является выход в четвертый раунд.

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября.