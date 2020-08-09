Футболист Виллиан попрощался с "Челси"

ТАСС, 9 августа. Бразильский полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Виллиан попрощался со своими партнерами по команде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter игрока.

Ранее клуб покинул испанский полузащитник Педро.

"Прекрасные семь лет. В августе 2013 года, когда получил предложение из "Челси", был уверен, что именно здесь должен играть. Сейчас уверен, что это было верное решение. Было много как счастливых моментов, так и печальных, были трофеи и постоянная напряженная борьба. Пришло время идти дальше, я буду скучать по своим товарищам по команде, по всему персоналу клуба, который считал меня сыном, и, конечно, по фанатам", - написал бразилец.

Виллиану 32 года, он перешел в "Челси" из махачкалинского "Анжи". Всего в составе команды он провел 339 матчей, забил 63 мяча и отдал 62 голевые передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, по разу обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. До этого он представлял украинский "Шахтер", с которым выиграл Кубок УЕФА, а также бразильский "Коринтианс".