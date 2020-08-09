Российская команда G-Drive Racing не сумела финишировать в гонке серии Ле-Ман в Бельгии

ТАСС, 9 августа. Российская команда G-Drive Racing не сумела добраться до финиша гонки второго этапа европейской серии Ле-Ман - "4 часа Спа-Франкоршама". Сход случился на 76-м круге, когда пилот Миккель Йенсен не справился с управлением и врезался в отбойник.

На момент аварии команда G-Drive Racing лидировала, однако ошибка Йенсена перечеркнула все надежды на успех. Гонщиками российской команды в новом сезоне являются Йенсен, Роман Русинов и Ник де Врис, который пропустил этап в Спа-Франкоршаме.

Первое место занял экипаж британской команды United Autosports, второе время показали пилоты французской команды Graff (+58,163), третьими пришли к финишу представители другого французского коллектива - Panis Racing (+1.01,115).

В стартовой гонке, которая проходила в середине июля на французском автодроме "Поль Рикар", болид G-Drive Racing стал третьим. Однако затем российская команда переместилась на второе место из-за штрафных кругов, наложенных на французов из Graff за то, что их пилот с "серебряным" статусом провел за рулем слишком мало времени.

Следующий этап европейской серии Ле-Ман пройдет с 27 по 29 августа во французском городе Ле Кастелле.