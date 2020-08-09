Невозможное возможно. Ферстаппен обошел "Мерседесы" и выиграл Гран-при 70-летия

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при 70-летия. Соревнования проходили на автодроме "Сильверстоун" в Великобритании, где в мае 1950 года состоялась первая в истории гонка "Формулы-1". Еще до старта первой свободной практики произошло сразу три интересных события. Началось все в четверг с объявления "Мерседеса" о продлении на год контракта с финским пилотом Валттери Боттасом. Данный факт не вызвал особого удивления в паддоке - финн на данный момент является идеальным партнером для шестикратного чемпиона "Формулы-1" британца Льюиса Хэмилтона и приносит команде очки в Кубке конструкторов. Поэтому продление контракта с ним является абсолютно логичным решением "Мерседеса".

Два других события произошли в пятницу утром и касались одной команды -"Рейсинг Пойнт". Сперва стало известно, что тест на коронавирус пилота Серхио Переса вновь дал положительный результат. Мексиканец, пропустивший из-за этого прошлый этап в Великобритании, был вынужден остаться вне игры и на Гран-при 70-летия. В этот раз долго искать замену Пересу не пришлось - немец Нико Хюлькенберг, подменявший мексиканца неделю назад, снова занял его место в болиде. Когда же до старта первой свободной практики оставалось менее часа, Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала решение по поводу протеста "Рено". Французский коллектив после финиша Гран-при Штирии (второго этапа) подал протест из-за конструкции воздуховодов тормозов на машинах "Рейсинг Пойнт", считая ее точной копией прошлогоднего болида "Мерседеса". Согласно регламенту чемпионата, эти детали болида относятся к тем, которые каждая команда должна или полностью создавать своими силами, или получать от поставщика, не выступающего в "Формуле-1" и не сотрудничающего больше ни с кем из соперников. FIA удовлетворила протест "Рено", за нарушения во время Гран-при Штирии "Рейсинг Пойнт" потеряет 15 очков в Кубке конструкторов - по 7,5 очка на машину, также команда оштрафована на €400 тыс. За этапы в Венгрии и Великобритании "Рейсинг Пойнт" получила только предупреждение. Данный вердикт не удовлетворил практически всех: в "Рейсинг Пойнт" заявили о намерении подать апелляцию и добиться отмены санкций, тогда как сразу четыре коллектива - "Феррари", "Рено", "Макларен" и "Уильямс" - собираются обжаловать решение и просить более сурового наказания для команды-соперника. Чем закончится эта история, сейчас сказать сложно. Свободные тренировки прошли без неожиданностей, а вот квалификация преподнесла сюрприз. И речь даже не о занявшем первое место Боттасе, опередившем Хэмилтона, а о Хюлькенберге, который всего во втором Гран-при после внепланового возвращения в "Формулу-1" смог показать третий результат - впереди Ферстаппена, перед началом этапа занимавшего третье место в чемпионате. А вот россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" преподнес сюрприз со знаком минус - в квалификации он стал только 16-м, тогда как его партнер по команде француз Пьер Гасли показал седьмой результат. Уфимец, который в Великобритании проводил 100-й Гран-при в карьере, объяснил неудачное выступление порывом ветра на его последнем быстром круге в первом сегменте квалификации. Гонка и комментарии пилотов Старт гонки прошел без особых происшествий, за исключением разворота немца Себастьяна Феттеля из "Феррари", для которого последний сезон в составе итальянской команды складывается катастрофично. Четырехкратный чемпион мира, в квалификации показавший 12-й результат, широко заехал на поребрик и потерял управление, едва не уведя за собой испанца Карлоса Сайнса - младшего из "Макларена". Феттель вылетел за пределы трассы, но не повредил болид и смог продолжить гонку. В лидирующей же группе произошло одно изменение - Ферстаппен обошел Хюлькенберга в борьбе за третье место.

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Смена лидера произошла в середине гонки - Ферстаппен за счет иной шинной стратегии смог опередить оба "Мерседеса". Спустя несколько кругов нидерландец и Боттас вновь заехали на пит-стоп для смены резины и уже до финиша гонки ехали на одинаковых комплектах. А вот Хэмилтон решил рискнуть и оттянуть свой второй пит-стоп, чтобы на заключительной части дистанции быть на свежих шинах, что дало бы ему преимущество в скорости. Но этот план сработал лишь отчасти - он смог опередить только партнера по команде в борьбе за второе место. Хэмилтон оказался на подиуме в 155-й раз, повторив рекорд семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера. Ферстаппен же довел дело до уверенной победы и сделал то, что после первых четырех гонок казалось невозможным, - опередил по чистой скорости оба "Мерседеса". Девятая в карьере победа позволила Ферстаппену выйти на второе место в личном зачете. Он отстает от лидирующего Хэмилтона на 30 очков и опережает идущего третьим Боттаса на четыре балла. "Выиграть в Сильверстоуне - это невероятный результат, - сказал после финиша Ферстаппен. - У нас все получалось, мы выбрали правильную тактику, проблем с шинами не было. Если раньше у нас не было возможности прессинговать "Мерседес", то сегодня получилось. Я постарался прибавить, вынудил Хэмилтона и Боттаса провести пит-стоп, а после уже просто ехал в нужном темпе и наращивал преимущество". Квят провел уверенную и стабильную гонку. Безошибочная езда и безупречная тактика позволила ему второй раз в сезоне финишировать в очковой зоне, пусть и опять на 10-м месте. После обидной аварии на прошлом этапе ему необходимо было провести гонку без ошибок, что он и сделал. А вот у его партнера по команде Гасли заезд вышел не таким удачным - несмотря на высокую стартовую позицию, он финишировал сразу позади Квята. В младших сериях без подиумов для россиян В рамках этапа "Формулы-1" прошли гонки молодежных серий "Формула-2" и "Формула-3". В "Формуле-3" неудачно уик-энд сложился для пилота программы развития российского автоспорта SMP Racing Александра Смоляра. В первой гонке он занял 13-е место, а во второй уже на первом круге не по своей вине столкнулся с одним из соперников, что отбросило его в конец пелотона. В оставшееся время он смог прорваться на 15-е место, что не добавило ему очков в личном зачете.

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