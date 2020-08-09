Евсеев: "Уфа" проиграла "Краснодару" в матче РПЛ из-за несвойственных команде ошибок

В воскресенье "Уфа" на своем поле проиграла "Краснодару" со счетом 0:3.

"Трудно объяснить произошедшее, такое произошло в первый раз за тот цикл, что я здесь нахожусь, - сказал Евсеев. - Организованно, качественно провели первый тайм, а в начале второго тайма, можно сказать, остались в раздевалке, и соперник нас в этот период, с 50-й по 65-ю минуту, наказал. То, что мы пропустили, не значит, что надо бежать вперед и открывать зоны. "Краснодар" этим воспользовался, и несвойственные нам ошибки привели к такому результату".

Во втором туре "Краснодар" сыграет 15 августа в гостях с "Локомотивом", "Уфа" днем ранее встретится на выезде с тульским "Арсеналом".