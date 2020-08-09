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Футбол в России

И. о. гендиректора ФК "Уфа" Шайбеков в скором времени получит полноценный статус

Он сменил на этом посту Шамиля Газизова, который в начале июля занял аналогичную должность в "Спартаке"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель попечительского совета футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов рассказал. что и. о. генерального директора клуба Ринат Шайбеков в ближайшее время будет руководить клубом в полноценном статусе. Об этом он сообщил ТАСС.

Шайбеков сменил на этом посту Шамиля Газизова, который в начале июля занял аналогичную должность в "Спартаке".

"По сути, он уже полноценно руководит командой. Других кандидатур у нас нет, мы их и не ищем. В ближайшие дни он официально получит полноценный статус генерального директора", - сказал Мурзагулов.

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