Свирин: Большая московская регата была организована замечательно, зрители довольны

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Организаторы прекрасно провели Большую московскую регату, зрители и почетные гости соревнований остались довольны. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал президент Федерации гребного спорта России олимпийский чемпион Алексей Свирин.

Большая московская регата прошла с 7 по 9 августа на воде гребного канала в Крылатском. Изначально она должна была состояться в июне, но была перенесена из-за пандемии. Участниками соревнований стали около 500 спортсменов из четырех стран.

"Все замечательно, все удалось, не подвела погода, и результаты оптимистичные, - отметил Свирин. - Зрителей было не так много, но они пришли. Даже в любительских, ветеранских заездах у нас была интрига".

"Регата прошла без каких-либо чрезвычайных происшествий, все отработали замечательно. Соревнования посетили представители Минспорта, Москомспорта, на трибуны пришли ветераны гребного спорта, и все остались довольны. Я считаю, что не зря мы все это затеяли, все получилось благополучно", - добавил собеседник агентства.