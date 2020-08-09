Эксперт: арбитр не должен был назначать пенальти в ворота ФК "Спартак" в матче с "Сочи"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Судья Василий Казарцев ошибся, назначив пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи". Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.

Казарцев назначил пенальти на 14-й минуте при счете 2:0 в пользу "Спартака" в ворота хозяев после контакта защитника красно-белых Павла Маслова и полузащитника сочинцев Кирилла Заики.

"Нога Маслова была направлена, чтобы сыграть в мяч. Она была ближе, чем нога игрока "Сочи". Маслов не бил его по ноге, скорее сочинец нанес удар по бутсе спартаковцу, который при этом смог устоять. Защитник "Спартака" ни в чем не виноват, убежден, что 11-метрового не было, и VAR (видеоассистент рефери - прим. ТАСС) ошибся, и судья в поле", - сказал Бартфельд.

После первого гола в матче в исполнении Александра Соболева игроки "Сочи" апеллировали, считая, что нападающий нарушал правила при верховой борьбе с защитником. "Без контакта невозможно при угловом, при навесах. Он был, но это не означает, что это нарушение правил. Мяч забит правильно", - пояснил Бартфельд.

После первого тайма счет 2:1 в пользу "Спартака".