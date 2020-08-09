Дубов проиграл Накамуре в первом матче гранд-финала шахматного тура Магнуса Карлсена

ТАСС, 9 августа. Российский гроссмейстер Даниил Дубов уступил Хикару Накамуре из США в первом матче полуфинальной серии гранд-финала шахматного тура, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Матчи турнира состоят из шести партий в быстрые шахматы. При равном счете проводится армагеддон. Для выхода в финал нужно победить в трех матчах.

Дубов и Накамура одержали по две победы, в пятой партии сыграли вничью, в шестой - Накамура был сильнее белыми.

В другой полуфинальной серии Карлсен проиграл в первом матче в армагеддоне черными фигурами китайскому шахматисту Дин Лижэню.

В гранд-финале участвуют четыре гроссмейстера, показавших наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. Карлсен выступает на правах победителя трех турниров, еще один выиграл Дубов. Дин Лижэнь и Накамура показали наилучшие результаты среди остальных шахматистов.

Полуфинальные серии будут продолжаться до 13 августа, финал пройдет 14-20 августа, призовой фонд составляет $300 тыс. Суммарный призовой фонд тура - $1 млн.