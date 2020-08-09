"Вашингтон" победил "Бостон" и сыграет с "Айлендерс" в 1/8 финала плей-офф НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (20-я минута) и Том Уилсон (43), у проигравших отличился Джейк Дебраск (51). В эпизоде со вторым голом "Вашингтона" результативной передачей отметился российский форвард Илья Ковальчук.

ТАСС, 9 августа. "Вашингтон" одержал победу над "Бостоном" со счетом 2:1 в заключительном, третьем матче мини-турнира в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Восточной конференции также участвовали "Тампа" и "Филадельфия". Первое место заняла "Филадельфия", второй стала "Тампа", третьим - "Вашингтон", четвертым - "Бостон". "Вашингтон" в 1/8 финала Кубка Стэнли встретится с "Нью-Йорк Айлендерс", "Бостон" - с "Каролиной". Соперник "Филадельфии" определился ранее, им стал "Монреаль", а "Тампа" сыграет с победителем серии до трех побед между "Торонто" и "Коламбусом", счет в серии - 2-2.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.