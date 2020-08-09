"Спартак" сыграл вничью с "Сочи" в матче первого тура РПЛ, пропустив два гола с пенальти

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью со счетом 2:2 с "Сочи" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Голами у хозяев отметились признанный лучшим игроком матча Александр Соболев (8-я минута) и Джордан Ларссон (10). У гостей отличились Дмитрий Полоз (15) и Кристиан Нобоа (90), оба мяча сочинцы забили с пенальти.

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После забитого мяча Соболев снял игровую майку и продемонстрировал футболку, которая была посвящена матери, умершей 1 августа. В ходе празднования забитого мяча Соболев не сумел сдержать слез. Главный арбитр встречи Василий Казарцев показал игроку желтую карточку. В заявку на матч не попал подписавший неделей ранее контракт со "Спартаком" форвард Александр Кокорин - в концовке прошлого сезона он выступал в аренде за "Сочи", права на 29-летнего футболиста принадлежали петербургскому "Зениту". Как сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых, Кокорин пропустил матч из-за повреждения. Также в заявку не попал другой новичок "Спартака" - узбекистанский полузащитник Остон Урунов. В полузащите "Спартака" с первых минут вышел Максим Глушенков, который провел прошлый сезон на правах аренды в самарских "Крыльях Советов", а за "Сочи" дебютировали Сергей Терехов и Анатолий Немченко. В следующем матче "Спартак" примет 14 августа грозненский "Ахмат". "Сочи" в тот же день на своем поле сыграет с дебютантом лиги подмосковными "Химками". Перед матчем Главной интригой матча между "Спартаком" и "Сочи" было то, сыграет ли новичок красно-белых Кокорин в матче против команды, за которую он выступал во второй части сезона-2019/20. За пару часов до игры стало известно, что 29-летний форвард не только не попал в стартовый состав, но и оказался вне заявки на игру. Как сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых, игрок получил повреждение, степень его серьезности станет известна в ближайшее время.

Хоть Кокорину и не суждено было сыграть в этот день на "Открытие-Арене", болельщики все равно обсуждали его персону. Один из самых противоречивых российских футболистов последних лет у большинства фанатов, с которыми до начала игры говорил корреспондент ТАСС, не вызывал негативных эмоций, несмотря на то что раньше он играл за петербургский "Зенит", а дебютировал во взрослом футболе за московское "Динамо". Вопреки предположениям о том, что за прошлое в составе сине-бело-голубых нападающего могут подвергнуть обструкции, многие болельщики красно-белых настроены к нему как минимум нейтрально. Они считают, что футболиста нужно оценивать по его действиям на поле. Первый матч "Спартака" в новом сезоне приехали посмотреть в том числе и бывшие игроки московского клуба. Среди них стоит отметить капитана чемпионского состава 2017 года Дениса Глушакова, который провел прошлый сезон в грозненском "Ахмате", а в межсезонье покинул клуб из Чечни и в настоящее время находится в статусе свободного агента. Также на "Открытие-Арену" прибыли экс-вратарь и главный тренер красно-белых, наставник сборной России Станислав Черчесов, бывший руководитель клубной академии Дмитрий Гунько, который в настоящее время возглавляет подмосковные "Химки" и его предшественник Сергей Юран, покинувший клуб со скандалом.

Перед началом игры на стадионе чествовали болельщиков, которые в прошлом сезоне, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, посетили все матчи "Спартака" во всех турнирах. В число 19 фанатов вошел инвалид-колясочник Владимир Кузнецов, который получил в подарок футболку капитана команды Георгия Джикии. Ход матча "Спартак" открыл счет уже на 8-й минуте игры - Соболев ударом головой замкнул навес Романа Зобнина. Форвард посвятил гол матери, которая умерла 1 августа, сняв игровую футболку, под которой была еще одна с ее изображением. За это судья Василий Казарцев показал игроку желтую карточку. После этого эпизод с голом исследовали с помощью системы видеоассистента рефери (VAR), что часто работало не в пользу красно-белых в летней части сезона-2019/20. На этот раз арбитры признали гол забитым по всем правилам. Почти сразу же Ларссон удвоил преимущество "Спартака", но к середине тайма "Сочи" сократил отставание в счете благодаря реализованному Дмитрием Полозом пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за фол защитника хозяев Павла Маслова на игроке группы атаки гостей Кирилле Заике. Эпизод в динамике казался неоднозначным и вратарь красно-белых Александр Максименко демонстративно ушел из створа ворот, вернувшись обратно только после непродолжительных увещеваний арбитра. Вторая половина встречи изобиловала не опасными моментами, а борьбой и накалом. На 74-й минуте Ларссон получил предупреждение за игру прямой ногой в голеностоп Ивана Миладиновича. Позднее на замену экспрессивно отреагировал отдавший голевую передачу на Ларссона Зелимхан Бакаев, который ушел сразу в раздевалку команды. В концовке встречи, посоветовавшись с видеоассистентом, Казарцев назначил в ворота Максименко второй пенальти - после удара по воротам Немченко ударился о ногу защитника "Спартака" Самуэля Жиго. Одиннадцатиметровый реализовал Нобоа, установив на табло финальный счет - 2:2.