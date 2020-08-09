Кокорин назвал непонятным момент со вторым пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Александр Кокорин назвал непонятным эпизод, после которого арбитр Василий Казарцев назначил второй пенальти в ворота красно-белых в игре первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи". Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" сыграл вничью с "Сочи" в матче первого тура РПЛ, пропустив два гола с пенальти

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"Спартак" сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Казарцев назначил пенальти в ворота "Спартака" в концовке встречи при счете 2:1.

"Второй момент с пенальти вообще непонятный. Первый имел место, второй - вообще непонятно. Момент на ровном месте", - сказал Кокорин.

"Сочи" хорошо сыграли, не ожидал, что зацепят очки. Я такого еще не видел", - добавил он.