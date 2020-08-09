Павлюченко: судей матча "Спартак" - "Сочи" нужно бросить в Яузу, они убили команду

"В Москве есть река Яуза, и вот когда я увидел второй пенальти в ворота "Спартака", то у меня была только одна мысль - этих людей, которые на матче работали с VAR, надо просто взять, посадить в мешок и бросить в Яузу. Второй пенальти - это полное свинство, и это наш российский футбол. В прошлом году я не до конца понимал слова Федуна о заговоре против "Спартака", но сейчас понимаю, что это просто убийство команды", - сказал Павлюченко.

"Ребята выходят, играют, живут этой игрой, выходят биться за очки, за ромбик, команду и болельщиков, а есть люди, которые влезают в игру и решают исход встречи. Про главного судью сложно говорить, ему дали указание, и он поставил пенальти, но это не пенальти, а издевательство, так нельзя делать. Честно, если бы я играл сейчас за "Спартак" и нам бы поставили такое свинское пенальти, то я бы поднялся туда, где сидят люди, которые смотрят VAR, и набил бы им морду. Футболисты играют за свое имя, на матч приходят родители, жены и дети, и когда смотрят такое - это свинство", - добавил собеседник ТАСС.

Павлюченко подчеркнул, что подобные эпизоды ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, виновные должны быть отстранены от судейства.

"Таких людей надо отстранять от футбола и больше не подпускать. Я настолько зол, мне так жалко футболистов, которые сегодня играли за "Спартак", это издевательство над ними, есть люди, которые убивают команду. Футболист ударил по воротам, ударился и упал - какой это пенальти? Я не первый год в футболе, и если бы был тренером "Спартака", то просто увел бы команду с поля", - заключил Павлюченко.