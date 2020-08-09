Тедеско: "Спартак" старается быть сильным, несмотря на судейство

В воскресенье "Спартак" сыграл вничью со счетом 2:2 в домашнем матче первого тура против "Сочи". Оба гола сочинского клуба были забиты с пенальти. Во втором эпизоде, который произошел в концовке встречи, игрок "Сочи" ударил по воротам, после чего споткнулся об ногу защитника красно-белых Самуэля Жиго.

"Хочу извиниться перед командой, перед фанатами, мы не заслужили такие матчи, это не первая такая игра - в прошлом сезоне у нас был ряд встреч с похожими обстоятельствами. Мы всегда стараемся идти вперед, быть сильными и не говорим о судействе. Мы должны забивать три или четыре мяча, при этом не касаться никого в единоборствах, но одно дело сказать это, а другое - сделать. Если бы мы забили четыре или пять мячей, то "Сочи" не смог бы ничего нам противопоставить", - сказал Тедеско.

В следующем матче "Спартак" примет 14 августа грозненский "Ахмат".