Андрей Федун: "Спартак" должен выигрывать, несмотря на судейство

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" должны одерживать победы в Тинькофф - Российской премьер-лиге, несмотря на ошибки судей. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров клуба Андрей Федун.

Федун заявил, что "Спартак" снимется с чемпионата России по футболу

В воскресенье "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Сочинцы сравняли счет после сомнительного пенальти, назначенного в компенсированное время. Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун сообщил "Спорт-Экспрессу", что намерен снять команду с чемпионата России.

"Слова по поводу снятия оставлю без комментариев. Что делать "Спартаку" при таком судействе? Надо выигрывать", - сказал он.