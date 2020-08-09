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Футбол в России

Андрей Федун: "Спартак" должен выигрывать, несмотря на судейство

Член совета директоров московского клуба не стал комментировать слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о снятии с чемпионата

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" должны одерживать победы в Тинькофф - Российской премьер-лиге, несмотря на ошибки судей. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров клуба Андрей Федун.

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В воскресенье "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Сочинцы сравняли счет после сомнительного пенальти, назначенного в компенсированное время. Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун сообщил "Спорт-Экспрессу", что намерен снять команду с чемпионата России.

"Слова по поводу снятия оставлю без комментариев. Что делать "Спартаку" при таком судействе? Надо выигрывать", - сказал он.

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