Француженка Ферро стала победительницей первого турнира WTA после паузы

ТАСС, 9 августа. Французская теннисистка Фиона Ферро победила в финале турнира в итальянском Палермо эстонку Анетт Контавейт. Встреча прошла при пустых трибунах.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу француженки.

Ферро 23 года, она занимает 53-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), этот титул стал для нее вторым в карьере.

24-летняя Контавейт располагается на 22-й строчке мирового рейтинга. На ее счету один титул WTA.

Сезон 2020 года был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, турнир в Палермо стал первым после паузы. Призовой фонд турнира в Палермо составил $202 тыс. Сезон Ассоциации теннисистов-профессионалов планируют возобновить 14 августа турниром в Вашингтоне. Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября, Открытый чемпионат Франции - с 27 сентября по 11 октября, Уимблдон в текущем сезоне не состоится.