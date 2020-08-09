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Француженка Ферро стала победительницей первого турнира WTA после паузы

В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт
Фиона Ферро EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Фиона Ферро
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 9 августа. Французская теннисистка Фиона Ферро победила в финале турнира в итальянском Палермо эстонку Анетт Контавейт. Встреча прошла при пустых трибунах.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу француженки.

Ферро 23 года, она занимает 53-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), этот титул стал для нее вторым в карьере.

24-летняя Контавейт располагается на 22-й строчке мирового рейтинга. На ее счету один титул WTA.

Сезон 2020 года был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, турнир в Палермо стал первым после паузы. Призовой фонд турнира в Палермо составил $202 тыс. Сезон Ассоциации теннисистов-профессионалов планируют возобновить 14 августа турниром в Вашингтоне. Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября, Открытый чемпионат Франции - с 27 сентября по 11 октября, Уимблдон в текущем сезоне не состоится.

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