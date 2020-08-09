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Футбол в России

Глушаков: слова Федуна о снятии "Спартака" с чемпионата России вызваны эмоциями

Владелец "Спартака" после матча с "Сочи", который завершился со счетом 2:2, заявил, что намерен снять команду с чемпионата
Денис Глушаков Станислав Красильников/ТАСС
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Денис Глушаков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Слова владельца московского футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна о снятии команды с Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продиктованы эмоциями, он расстроился из-за потери очков красно-белыми. Такое мнение журналистам высказал бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков.

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В воскресенье "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Сочинцы сравняли счет после сомнительного пенальти, назначенного на последних минутах встречи. Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун после матча сообщил "Спорт-Экспрессу", что намерен снять команду с чемпионата России.

"Леонида Арнольдовича можно понять, - сказал Глушаков. - Я затрудняюсь что-то говорить. Любому человеку обидно, когда команда теряет очки и ее, может быть, где-то несправедливо судят".

"Думаю, это только эмоции, Леонид Арнольдович расстроился из-за того, что потеряли очки. На утро он встанет, поволнуется до следующего матча и забудет. Как можно сняться?" - добавил футболист.

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