Павлюченко: Кокорин в "Спартаке" может стать лучшим бомбардиром РПЛ и лидером команды

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин может стать лидером команды и самым результативным форвардом по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), но все будет зависеть от самого футболиста. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко.

Кокорин подписал контракт со "Спартаком" 2 августа. На протяжении второй половины прошлого сезона он играл в аренде за "Сочи", права на игрока принадлежали петербургскому "Зениту". В первом туре РПЛ "Спартак" на своем поле сыграл вничью со счетом 2:2 с "Сочи". Кокорин отсутствовал в заявке клуба на матч первого тура против "Сочи" из-за повреждения.

"Александр Кокорин - это футболист, который состоялся, опытный игрок. Для меня это тот футболист, который умеет забить гол, отдать пас, повести команду, сегодня он может стать лидером "Спартака" и забивать много мячей, - считает Павлюченко. - "Спартак" - команда, которая любит атаковать, забивать, и Кокорин может стать лучшим бомардиром и команды, и чемпионата. Пока это все только на словах, но все будет зависеть от него, а потенциал у Саши есть".

В следующем матче "Спартак" примет 14 августа грозненский "Ахмат".