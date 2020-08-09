Гендиректор "Спартака" назвал клоунадой судейство в матче с "Сочи"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Судейство в матче с участием футбольного клуба "Спартак" против "Сочи" можно назвать клоунадой. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

"Спартак" сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака", второй - в концовке встречи.

"Сейчас все возмущены, я также возмущен, сдерживаюсь, пытаюсь держать определенную позицию. Со своей точки зрения, я же не арбитр, я вижу, что это неправильно, а мне объясняют, что это правильно. По мне, это ошибки судей, пусть [глава судей] даст оценку и расскажет миллионам болельщиков, команде. Ей обидно - она работает, у нее отнимают очки", - сказал Газизов.

"Вопросы зададим им [РФС]. Мне смеяться хочется - это же клоунада продолжается. Федун борется с несправедливостью. Поверьте, если я вижу эту клоунаду, он видит ее еще быстрее", - добавил он.

Газизов не жалеет о приходе в "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил газете "Спорт-Экспресс", что в понедельник хочет объявить о снятии команды с чемпионата России.

"Я не обсуждаю слова владельца - это не мой уровень. Мы будем сильнее, я зашел к команде и попросил ребят - будьте чуть сильнее. Сейчас все хотят, чтобы мы вышли из себя и концентрировались на других вещах, а не на футболе. Мы за футбол, за то, чтобы двигаться дальше, за то, чтобы команда радовала болельщиков", - отметил Газизов.

"Не пожалел ли, что ввязался во все это (Газизов был назначен на пост гендиректора "Спартака" 10 июля - прим. ТАСС)? Мне наоборот, интересно! Поверьте, все только начинается", - резюмировал гендиректор "Спартака".

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