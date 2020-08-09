Участник Лиги чемпионов "Атлетико" объявил о двух случаях заражения коронавирусом

ТАСС, 9 августа. Испанский "Атлетико" отправил отчет в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о двух случаях заражения коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

13 августа команда сыграет с германским "Лейпцигом" в четвертьфинале Лиги чемпионов в Лиссабоне.

"8 августа все члены команды и персонал клуба прошли тесты, как того требует протокол УЕФА для участия в четвертьфинале Лиги чемпионов. Среди результатов, которые стали известны сегодня, два оказались положительными. Игроки изолированы дома. Результаты были немедленно переданы в органы здравоохранения Испании и Португалии, УЕФА, Королевскую федерацию футбола Испании, Португальскую федерацию футбола и Высший спортивный совет Испании", - говорится в сообщении.

Ранее УЕФА создала протокол, при соблюдении которого команда сможет принять участие в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на случаи заражения.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса и возобновилась 7 августа. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния без зрителей. Четвертьфиналы пройдут 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, финал состоится 23 августа.