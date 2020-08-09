Эксперт: судья и бригада VAR должны быть наказаны после матча "Спартак" - "Сочи"

МОСКВА, 9 августа /ТАСС/. Судья Василий Казарцев и бригада VAR (видеоассистентов рефери - прим. ТАСС) должны быть дисквалифицированы на длительный срок за ошибки при назначении двух пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи". Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.

"Спартак" сыграл вничью с "Сочи" в матче чемпионата России со счетом 2:2. Арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака", второй - в концовке встречи. Арбитрами VAR на матче были Алексей Еськов и Тихон Калугин.

"Игрок "Сочи" на длинном шаге, но сумел сначала пробить по воротам, - сказал собеседник агентства, комментируя ситуацию со вторым назначенным пенальти в ворота "Спартака". - Естественно, он не мог остаться далее на ногах, никаких мотивов назначения 11-метрового удара не было. Нельзя портить игру таким образом. Надо на длительный срок дисквалифицировать как главного арбитра, так и бригаду VAR, которая не подсказала своему коллеге".