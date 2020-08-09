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Футбол в России
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Кашшаи: второй пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи" назначен ошибочно

Глава департамента судейства РФС заявил, что не видит никакого нарушения в действиях защитника "Спартака" Самюэля Жиго
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи EPA-EFE/Leszek Szymanski
Описание
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи
© EPA-EFE/Leszek Szymanski

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Второй пенальти в ворота московского футбольного клуба "Спартак" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" был назначен ошибочно. Об этом заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака", второй - в концовке встречи.

"К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте. Я не вижу никакого нарушения в действиях [защитника "Спартака" Самюэля] Жиго", - сказал Кашшаи.

Также Кашшаи отметил, что Казарцев отстранен от дальнейшей работы, а в отношении Алексея Еськова, который на игре отвечал за систему видеоассистента рефери (VAR), будет проведено разбирательство.

В новость внесены изменения (23:40 мск) - добавлена информация по тексту.

 

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