Клуб НХЛ "Детройт" продлил контракт с Евгением Свечниковым

ТАСС, 9 августа. Российский нападающий Евгений Свечников продлил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Контракт с 23-летним игроком рассчитан на один год.

В текущем сезоне Свечников провел четыре матча в регулярном чемпионате, не набрав очков результативности.

С 2011 года Свечников выступал в системе казанского "Ак Барса". В 2015 году был выбран "Детройтом" в первом раунде под общим 19-м номером, после чего выступал в основном за фарм-клуб команды в Американской хоккейной лиге (АХЛ) "Гранд-Рапидс Гриффинз". Начиная с сезона-2016/17 провел за основную команду "Детройта" 20 матчей, записав в актив 4 очка (2 гола + 2 передачи). В составе молодежной сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года.