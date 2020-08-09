Президент РПЛ заявил, что не может представить чемпионат России без "Спартака"

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не может представить Тинькофф - чемпионат России по футболу без московского "Спартака". Об этом Прядкин заявил ТАСС.

В воскресенье "Спартак" в Москве в матче первого тура РПЛ дома сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала большие сомнения в среде болельщиков. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что в понедельник команда снимется с чемпионата России.

"Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять, - сказал Прядкин. - Я не могу даже представить РПЛ без "Спартака" - это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно".

"Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть - их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся судейско-экспертная комиссия (при президенте Российского футбольного союза - прим. ТАСС) вынесет справедливое решение", - добавил президент РПЛ.