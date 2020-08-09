Мацуев: судейство матча "Спартака" - это цирк и бездарный театр

В воскресенье "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Сочинцы сравняли счет после сомнительного пенальти, назначенного на последних минутах встречи. На матче работал главный арбитр Василий Казарцев.

"Во время матча "Спартака" я играл второй концерт Рахманинова с Башметом на закрытии фестиваля Чайковского. И успел на последние десять минут матча, - сказал Мацуев. - И играл, кажется, даже немного быстрее, чем положено. Но то, что я увидел после сцены, это было как ведро холодной воды. После Рахманинова это было нечто".

"Только ленивый не обсуждал судейство "Спартака" в прошлом сезоне, сейчас же чаша совсем переполнена. Если первый пенальти в матче с "Сочи" еще можно обсуждать, хотя, мягко говоря, момент спорный. Но второй - вообще смешной. Мне сложно комментировать, если бы единичный случай - окей, но все выливается в тенденцию", - продолжил собеседник агентства.

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун после матча сообщил "Спорт-Экспрессу", что намерен снять команду с чемпионата России. По мнению Мацуева, такая позиция объяснима. "Я слышал эмоциональное высказывание Леонида Арнольдовича, и его можно понять. Мы должны добиваться успехов в честной борьбе. Болельщики ЦСКА, "Зенита" хотят видеть сильного соперника, побеждать в честном споре. И я бы так же говорил, если бы такое судейство было в матче с участием "Зенита" или ЦСКА. Когда в первом туре такое творится, должно быть разбирательство на всех уровнях. Это, мягко говоря, уже перебор", - сказал Мацуев.

"Футбол должен мирить, а не провоцировать раздоры"

"Я, вообще, миротворец. И в детстве в Иркутске мы разборки двор на двор переносили на футбольные матчи и со всеми ребятами дружим до сих пор. Футбол должен мирить людей, объединять, а не провоцировать раздоры. И самое удивительное, что это все происходит при VAR, который был создан, как раз чтобы избегать спорных моментов", - добавил собеседник ТАСС.

По мнению Мацуева, необходимо срочно принимать меры по повышению качества судейства. "Мне звонят друзья - болельщики не "Спартака" и говорят - зачем такое судейство нужно? Какой-то цирк и бездарный театр - вот что мы увидели в Тушино. И даже судить в одну сторону можно более талантливо. Судья был не талантлив, скажем так. Но уверяю вас, "Спартак" еще отомстит на поле", - заключил он.

В следующем матче "Спартак" примет 14 августа грозненский "Ахмат".